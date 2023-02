Genoa-Palermo, mille tifosi rosanero pronti a colorare il Marassi. Il totale previsto

Una trasferta da Serie A per i tifosi del Palermo, pronti ad invadere Genova

Quello tra Genoa e Palermo è un match dal sapore della Serie A tra due delle compagini che possono vantare le tifoserie più calde della categoria. A dimostrazione di ciò, per l'anticipo della ventiquattresima giornata di B in programma venerdì alle 20.30, si preannuncia uno stadio "Luigi Ferraris" gremito e non solo di tifosi rossoblù.