Genoa-Palermo, i convocati di Gilardino: out Criscito. L’elenco completo

Il Genoa di Alberto Gilardino sfiderà oggi, 10 febbraio, il Palermo al "Ferraris" nel match valido per la 24a giornata di Serie A. Il tecnico ex Siena ha diramato la lista dei convocati, sono out gli infortunati Criscito, Vogliacco e Pajac, oltre allo squalificato Haps. Ci sono Bani e Matturro, incerti fino a ieri per noie muscoli.