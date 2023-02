Genoa-Palermo, guai per Gilardino: problemi per Vogliacco. Dragusin e Matturro…

Guai in difesa per il Genoa, anche Vogliacco out. Solo due difensori per Gilardino

Tra poco più di ventiquattro ore sarà Genoa-Palermo, anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma venerdì 10 febbraio allo Stadio "Luigi Ferraris" alle ore 20:30. La formazione rosanero guidata da Eugenio Corini è reduce in campionato da ben nove risultati utili consecutivi e tre vittorie di fila (l'ultima al "Barbera"ai danni della Reggina di Pippo Inzaghi).

Dall'altra parte il Genoa dell'ex rosanero Alberto Gilardino, che nell'ultimo turno di campionato ha rimediato un perentorio ko per 2-0 contro il Parma di capitan Vazquez. Situazione complicata nel roster del "Grifone", dopo il forfait di Criscito, nelle ultime ore si registrerebbe anche lo stop di Vogliacco, che dunque risulterebbe a rischio per la sfida contro la formazione siciliana.

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Secolo XIX", l’ex difensore del Benevento è alle prese con qualche fastidio muscolare. Un problema in più per miste Gilardino che sarà orfano di Domenico Criscito per circa due settimane, a causa di una lieve distrazione muscolare, e di Bani reduce da un affaticamento, con l’ex Bologna che ha svolto una seduta differenziata. L'esito degli esami strumentali ai quali Bani si è sottoposto avevano comunque escluso lesioni, evidenziando soltanto una contrattura.

Se anche quest'ultimo non dovesse poter prendere parte alla gara, al tecnico ex Siena rimarrebbero solo due centrali: Dragusin e Matturro. A quel punto il tecnico sarebbe “costretto” ad abbandonare la difesa a 3 per passare a quella a 4, come fatto contro il Parma, seppur nella ripresa del match, con Gilardino che poteva però contare sulla coppia centrale Dragusin-Vogliacco con Sabelli a destra e Criscito a sinistra. Dietro la coperta è cortissima.

Non un bel segnale in vista di domani sera per il Genoa, che si troverà di fronte il capocannoniere del campionato: quel Matteo Brunori che punì il Grifone già nella gara d’andata.