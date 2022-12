Genoa, Onofri: “Gilardino rischio. Ritorno Criscito? Sarebbe rimasto, Frosinone…”

“La scelta di Gilardino è stata un po’ un rischio, ma nelle prime uscite ci sono state risposte positive. Credo che alcune buone sensazioni si siano confermate, tra scelte e gestione dei giocatori, penso possa fare molto bene. Bisogna fidarsi di un allenatore che ha anche senso di attaccamento alla maglia. Stava facendo estremamente bene in Primavera e credo si senta parte importante della piazza. Criscito ritorna? Per ciò che conosco posso dire che sarebbe rimasto a Genoa, ma in virtù del rapporto con l’allenatore e altre figure ha preferito andarsene. L’uscita di Marchetti invece non posso accettarla, perché certe cose si possono dire solo quando si è ancora all’interno dello spogliatoio. Ora che Pajac è infortunato comunque serve un calciatore nel ruolo di terzino che possa fornire cross e Criscito potrebbe rivelarsi decisivo. Frosinone-Genoa? È una partita difficile per entrambe le squadre. In molti ci aspettavamo che il Genoa avrebbe potuto occupare la posizione del Frosinone, ma alcuni giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza come Aramu e Coda non sono riusciti ad incidere al massimo. Il Frosinone per merito di Grosso e della società sta facendo molto bene, ma non sarà una passeggiata”