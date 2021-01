Genoa: Marchetti, che brutta sorpresa! Dipendente dell’autolavaggio si schianta con la sua Ferrari da 300.000 euro

Federico Marchetti è il protagonista indiretto ed indiscusso di questa giornata.

Dopo tanti giorni di fitta pioggia in quel di Genova, il portiere classe 1983 aveva deciso di portare a lavare la sua Ferrari, approfittando così di una giornata finalmente soleggiata. Quello che sicuramente mai avrebbe potuto auspicare l’ex estremo difensore della Lazio, è che il suo bolide sarebbe potuto andare distrutto a causa dell’addetto all’autolavaggio. Mentre il calciatore, all’oscuro di tutto, svolgeva la seduta di allenamento con Mattia Perin e compagni, l’uomo in questione non è riuscito a controllare tutta la velocità della potente macchina, perdendo così il controllo dell’auto in una strada particolarmente bagnata.

Purtroppo per il portiere rossoblu la Ferrari 812 Superfast si è quasi del tutto frantumata, ne è uscito fortunatamente illeso invece il dipendente nonostante si fosse schiantato contro alcune auto in sosta. Il portiere in forza al Genoa targato Davide Ballardini, come già sottolineato, non avrebbe mai potuto prevedere un epilogo del genere e sicuramente ci penserà due volte la prossima volta prima di affidare un gioiello del genere ad un perfetto sconosciuto.

