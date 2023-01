Genoa, mancati pagamenti Irpef: Procura FIGC indaga, si va verso la penalizzazione

"Genoa, ma che pasticcio". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Genoa . La Covisoc , la Commissione di vigilanza sui bilanci dei club, ha inviato una segnalazione ai pm federali riguardo al mancato pagamento da parte del club rossoblù delle ritenute Irpef di settembre ed ottobre 2022 entro il termine del 16 dicembre. "Imbarazzante. E per il momento è meglio limitarsi a questo aggettivo. Esplode il caso Genoa e avrà conseguenze pesanti in tribunale", con la Procura che ha aperto un’inchiesta "e a breve farà la chiusura delle indagini chiedendo il processo con il deferimento", si legge.

"In un carteggio tra il club e la Covisoc, si cerca di spiegare che il Genoa ha cercato di aderire alla famosa «legge Lotito», la norma di bilancio varata dal Governo a dicembre per aiutare i club indebitati con il Fisco dopo il Covid. Vi hanno aderito 18 società di A e diverse di B, e anche il Genoa avrebbe voluto farlo. Ma ha scelto la strada sbagliata. Perché la richiesta all’Agenzia delle Entrate non l’ha fatta il club, come da regolamento, ma la Genoa Image srl, una società controllata alla quale il Genoa ha ceduto i diritti dello sfruttamento del marchio per 16 anni in cambio appunto dell’accollo di parte dei debiti, in particolare quelli con il Fisco", spiega la Rosea. Una procedura non consentita dalle norme federali.