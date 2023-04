Genoa, l’ex Pandev: “E’ la squadra più forte, tornerà in A. Gilardino fondamentale”

"Gilardino ha messo gli uomini giusti al posto giusto, la squadra era già forte e non si è inventato nulla: ha risolto i problemi che c’erano e i risultati si sono subito visti. E' uno di quelli che ha fatto la gavetta, è partito dalla Serie C. E poi ha avuto grandi allenatori, ha preso un po’ da tutti. Da giocatore era un vincente che viveva per il gol, mi sembra che questo spirito lo abbia trasmesso alla sua squadra", le sue parole.

"Il Genoa è sempre secondo e ha i giocatori per arrivare in fondo centrando la promozione. E' la squadra più forte e alla fine festeggerà il ritorno in Serie A. Però non bisogna sottovalutare le insidie della B, ma neppure avere paura. Criscito? Uno come lui ti può sempre dare una mano, con il suo sinistro può essere molto importante in questa categoria, potrebbe andare avanti ancora per qualche anno. Ma so anche che vuole iniziare ad allenare e sta studiando per questo. I miei figli sono tutti tifosi del Genoa, spero di portarli alla festa promozione", ha concluso Pandev.