Genoa, l’entusiasmo di Perin: “Siamo appena ripartiti e siamo già carichi”

Mattia Perin non trattiene la gioia.

Nuovo giorno di allenamenti individuali per il Genoa di Davide Nicola, con i tesserati recatisi al centro sportivi Signorini per prepararsi al meglio – in attesa del via libera alle sedute collettive del 18 maggio – al ritorno in campo delle squadre. Un primo passo importante che permette ai giocatori di riassaporare un po’ di normalità che, da un paio di mesi, sembra ormai perduta. Lo sa bene l’estremo difensore del Grifone Mattia Perin che, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto suonare la carica in vista della ripresa dei campionati.

“I compagni, lo staff, il campo, l’adrenalina che torna a scorrere. Siamo appena ripartiti e siamo già carichi! (Dura frenare l’entusiasmo dei compagni)”. Questo il messaggio social del portiere del Genoa, Mattia Perin, dopo il terzo giorno di allenamenti dei rossoblù.