Genoa-Lecce, Nicola: “Abili ad adottare nostre strategie, soddisfatto dei miei. Salvezza? Voglio una squadra che lotta”

Il Genoa si aggiudica lo scontro salvezza contro il Lecce.

2-1: questo il risultato della sfida tra Genoa e Lecce, andata in scena al “Ferraris”. Vittoria importante in chiave salvezza per il Grifone che, grazie alla vittoria di questa sera, vola a +4 proprio sui salentini. Successo commentato al triplice fischio dal tecnico rossoblù Davide Nicola, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport.

“Faremo sempre fatica, come la faranno i nostri avversari. Ricordo partite dove meritavamo di più, come con Napoli, Udinese e Brescia. Abbiamo avuto tanti scontri diretti e non siamo stati al top, oggi è stata una partita in cui siamo stati abili ad adottare le nostre strategie, cercando il fraseggio tra le linee. Il Lecce solitamente non utilizza i traversoni, questa sera ne ha fatti ben ventiquattro. Siamo stati compatti, l’unica cosa che non mi è piaciuta è stato il baricentro che si è abbassato dopo il gol del vantaggio. Abbiamo qualche acciacco, ma ci sta. Sono soddisfatto del lavoro dei miei ragazzi”.

Nicola si è poi espresso sull’obiettivo salvezza: “Sono e siamo consapevoli che il Genoa deve lottare per salvarsi, è da dicembre che dico le stesse cose. Abbiamo delle qualità, ma dobbiamo saper leggere i momenti della gara. A volte non siamo così abili, ma il gol del Lecce è arrivato da un cross fortunoso. Parate, in effetti, Perin non ne ha fatte”.

Infine, due battute sul derby: “Vittoria? Ci dà un vantaggio, ma non è ancora finito nulla. Il Lecce avrà Brescia e Udinese, noi il derby e poi l’Inter. Sono consapevole che dovremo fare punti e giocare con la voglia di salvarci”.