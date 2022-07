Genoa-Lazio 4-1, rossoblu super in amichevole: tripletta del bomber Massimo Coda

Vittoria per il Genoa nella terza amichevole del ritiro precampionato, in vista della prossima e intensa stagione di Serie B . Dopo le gare contro Maiorca e Lucerna , i rossoblu trionfano con un rotondo 4-1 sulla Lazio di Maurizio Sarri.

Sugli scudi Massimo Coda, bomber ex Lecce nuovo arrivato alla corte di Blessin. Tripletta per l'attaccante genoano, due reti nel primo e una nella ripresa, prima con due incursioni precise in area di rigore poi con una conclusione che non lascia scampo a Maximiano. A nulla serve il momentaneo pareggio di Immobile per la Lazio, che al minuto 54 è già sotto 4-1, ultima rete genoana quella di Gudmundsson.