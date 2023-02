Genoa, la società incontra la squadra a Pegli: contro il Palermo per il riscatto

Seconda gara senza vittorie per il Genoa . Dopo il pareggio rimediato al "Ferraris" contro il Pisa , i rossoblu guidati da Alberto Gilardino cadono in trasferta contro il Parma . I rossoblu rimangono al momento secondi in classifica a quota 40 punti, grazie alla contemporanea sconfitta della Reggina maturata contro il Palermo . Si accorcia però il gap con le inseguitrici, le vittorie di Bari, Palermo, Parma e Sudtirol riducono a 7 i punti tra il secondo e l'ottavo posto, ultimo per accedere ai playoff.

Nel prossimo turno di Serie B, la compagine ligure affronterà proprio i rosanero a Genova, in uno scontro diretto con in palio tre punti pesanti per entrambe le squadre. Per mostrare la propria vicinanza alla squadra, oggi i vertici societari hanno incontrato gli uomini di Gilardino nel campo d'allenamento di Pegli. Come riporta l'edizione genovese de La Repubblica, il presidente Zangrillo, l’amministratore delegato Blazquez e il direttore sportivo Ottolini hanno presenziato alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo del Grifone, per chiedere inoltre immediato riscatto in vista della sfida contro il Palermo