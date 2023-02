Genoa, la risposta dopo la penalizzazione: “Non inficerà su traguardi prefissati”

La procura federale della FIGC ha sanzionato il Genoa con un punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Serie B 2022/2023 a causa dei mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef dei mesi di settembre e ottobre ( CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO UFFICIALE ).

Il club rossoblu ha, da pochi istanti, diramato una risposta tramite i propri canali ufficiali, in cui si evince la sicurezza che la penalizzazione non andrà ad intaccare il raggiungimento dei traguardi prefissati dal gruppo 777 Partners per l'attuale stagione di Serie B.