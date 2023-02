Genoa, la ricetta di Gilardino: “Parma ferito? Alla squadra ripeto una cosa”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Genoa

"Sappiamo che è un momento delicato per il Parma ma dobbiamo pensare esclusivamente a noi". Così Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma, in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Ennio Tardini". Diversi i temi trattati dal tecnico del Genoa: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra allenata da Fabio Pecchia, reduce dalla sconfitta rimediata contro il Cosenza, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo...

"Dobbiamo avere grandissima autostima in noi stessi e nel compagno di squadra. Dobbiamo avere grande umiltà e grande spirito di sacrificio. Se abbiamo questo tipo di atteggiamento noi usciamo da ogni gara con un risultato positivo. Sappiamo che incontriamo una squadra ferita che in organico ha giocatori di grande valore, che si possono accendere in ogni momento della gara come Inglese, Bernabè o Vasquez. Ogni giorno dico alla squadra una cosa ben precisa: dobbiamo avere il DNA di una squadra feroce, che abbia grande ordine ed equilibrio. Sono punti fondamentali. Questo spirito ci deve accompagnare in ogni gara: sacrificio, grande umiltà, grande voglia di andare a determinare in ogni momento della partita", le sue parole.

SCELTE E MERCATO -"Ho scelta davanti, sia nel giocare con una punta fisica, sia con due punte fisiche. Le scelte le faccio valutando gli allenamenti, la squadra che andiamo ad affrontare ma anche in base al modo in cui vogliamo affrontarla. Aramu, Gudmundsson, Salcedo e Dragus non sono simili, ma con caratteristiche di calciatori che hanno spunti e qualità. E i nuovi arrivati Salcedo e Dragus devono mettersi a disposizione nel modo migliore, sino qua lo hanno fatto, facendosi trovare pronti quando chiamati in causa. La cessione di Galdames alla Cremonese? E' dispiaciuto a me e alla squadra perchè nello spogliatoio era un uomo disponibile e importante. Dall'altra parte sono arrivati giocatori che sono entrati in un meccanismo di squadra già oleato. Sta a loro far godere le loro qualità nelle prossime settimane", ha concluso il tecnico del Genoa, che la prossima settimana affronterà da avversario il Palermo.