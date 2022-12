Genoa, la panchina di Blessin traballa. Possibilità Gilardino ad interim o Bjelica

Due punti in cinque partite per Blessin che potrebbe essere esonerato dal Genoa

Il Genoa continua a scivolare. Dopo la sconfitta a sorpresa contro il Perugia, è arrivato anche il ko al "Ferraris" contro il Cittadella. Sono solamente due i punti raccolti nelle ultime cinque partite ed è uno score duro da accettare per una formazione come quella ligure, costruita per il primato in Serie B ormai parecchio distante occupato momentaneamente dal Frosinone.