Genoa-Juventus, Nicola: “Bianconeri squadra top, ma dobbiamo pensare una cosa”

Davide Nicola in vista del match contro la Juventus.

Il tecnico del Genoa ha rilasciato un’intervista a Genoa Channel alla vigilia della sfida di campionato contro la compagine guidata da Maurizio Sarri. L’impegno dei rossoblu non è di certo semplice e con una classifica che non sorride diventa tutto davvero complicato, ma per l’allenatore di casa nulla è impossibile.

“Il punto conquistato a Brescia è importante perché abbiamo recuperato dallo svantaggio e avevamo voglia di recuperare. La Juventus è una squadra forte che arriva nel momento giusto. Noi dobbiamo migliorare nei ritmi, nella capacità di essere squadra, di muoversi all’unisono. Dobbiamo pensare che nulla è impossibile: dobbiamo pensare solo a svolgere un gioco di squadra”.