Genoa, Jagiello: “Mai giocato in una squadra così competitiva, voglio la A”

"Per me sarebbe un sogno giocare con questi colori in massima serie". Lo ha detto Filip Jagiello, intervistato ai microfoni de "Il Secolo XIX". Fra i temi trattati dal centrocampista del Genoa, che ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rossoblù, gli obiettivi della squadra allenata da Alexander Blessin. Ma non solo... "Conosco bene la Serie B e i pochi risultati ottenuti in casa non mi preoccupano affatto. Anche l'anno scorso con il Brescia nel girone d'andata abbiamo faticato a vincere in casa e facevamo più punti in trasferta. È chiaro che chi viene a giocare qui vuole fare la partita della vita, però sono tranquillo e sono convinto che ci sbloccheremo: non ho mai giocato in una squadra così competitiva in Serie B", le sue parole.