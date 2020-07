Genoa-Inter, Nicola: “Pagata la loro qualità. Salvezza? Ce la suderemo fino all’ultimo”

Pesantissima sconfitta per il Genoa.

Il Genoa e l’Inter si sono affrontati sul campo dello stadio Luigi Ferraris in occasione della trentaseisesima giornata di Serie A: a vincere la gara sono stati i nerazzurri, che si sono imposti con il netto risultato di 3 a 0 grazie alla doppietta di Lukaku e la rete di Sanchez. Una sconfitta molto pesante per i rossoblù, che adesso non potranno più sbagliare per cercare di evitare la retrocessione in Serie B.

Al termine del match il tecnico del Genoa, Davide Nicola, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua delusione per il risultato finale:

“Abbiamo pagato la qualità dell’Inter. La partita era stata impostata per alzare le pressioni, e i ragazzi hanno dato tutto. Sul primo gol avremmo potuto fare meglio, abbiamo avuto delle occasioni con Jagiello e Rovella, che ha sbagliato un po’ la scelta. La squadra ha giocato per fare punti, senza timore reverenziale. Ma la qualità dell’Inter non è di poco conto. Salvezza? L’ho già detto dal mio arrivo: dovremo sudarcela fino all’ultimo. La prestazione di stasera non è negativa: la squadra ha voluto giocare e ha dato tutto, non sono scontento della prestazione. Sappiamo che ci sono due partite importantissime, ci interessa la prima che giocheremo, e cercheremo di coronare questo obiettivo. Credo ci siano state in questo periodo partite normali, mediocri e giocate bene. Con Lecce e SPAL non abbiamo giocato male, è altrettanto vero che giocando ogni tre giorni non è semplice mantenere un’espressione di gioco sempre uguale. Obiettivamente è qualcosa di molto difficile. Già prima della partita ci siamo radunati valutando questa partita come un’opportunità. Non volevamo giocare per non subire gol, ma volevamo essere equilibrati e giocarcela. Noi lavoriamo, la scelta di cambiare qualcosa era determinata dal fatto che noi comunque giocassimo così“.