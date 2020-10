Genoa-Inter, D’Ambrosio: “Match dominato. Shakhtar? Importante non commettere un errore”

“Non è stata una partita facile, perchè ormai in Serie A non esistono partite facili. Abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo nelle partite precedenti. Oggi abbiamo dominato e siamo stati bravi a non subire gol. Qualche occasione all’avversario è normale concederla”.

Sono le parole di Danilo D’Ambrosio, autore del terzo gol dell’Inter contro il Genoa, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” per analizzare la prova offerta dalla sua squadra. Nel post gara, per il difensore nerazzurro, c’è inoltre spazio per presentare il prossimo impegno che attenderà i meneghini: quello in Champions League contro lo Shakhtar.

“Ce lo siamo detti fin dall’inizio che per poter puntare in alto bisogna fare un lavoro di squadra a livello difensivo. Oggi la cosa principale era non subire gol e dominare la partita, l’abbiamo fatto. Partita con lo Shakhtar? E’ importantissima, lo Shakhtar l’abbiamo già affrontato e abbiamo già vinto. Se andiamo lì e pensiamo di aver già vinto sbagliamo. Dobbiamo affrontare la partita da squadra come l’anno scorso”.