Genoa, il club conferma Gilardino. Puscas: “Ci ha dato la giusta mentalità”

Dieci punti in quattro gare: tre vittorie contro Sudtirol , Frosinone e Bari , intervallate dal pareggio a reti bianche ottenuto in casa dell' Ascoli . Numeri che hanno convinto la dirigenza del Genoa a confermare Alberto Gilardino , attualmente tecnico ad interim, sulla panchina del Grifone. Secondo quanto riportato da "Il Secolo XIX", la conferma sarebbe già arrivata informalmente dai dirigenti del club ligure, si attende soltanto il comunicato ufficiale.

"Il mister ci ha aiutati a ritrovare la giusta mentalità, ma abbiamo ancora tutto da dimostrare - ha dichiarato George Puscas, autore della rete dell'1-0, al termine della sfida contro il Bari -. Siamo stati bravi a segnare subito ed a mantenere dalla nostra parte l’inerzia della partita. Ringrazio i miei compagni, abbiamo dimostrato di poter giocarci la vittoria con chiunque. Sapevamo di dover subire nel corso dei novanta minuti, il Bari ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi a restare compatti come Gilardino ci ha chiesto. Ognuno di noi sapeva che dovevamo fare di più. Questa squadra è stata costruita per vincere ogni partita, per raggiungere la Serie A. Dedico la vittoria ai tifosi, è il nostro regalo di Natale in ritardo per loro", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.