Genoa, il CEO Blazquez: “Matturro resta. Piatek? Sì, anche Messi e Ronaldo…”

“La promozione in A è stata una sensazione fantastica, ora dobbiamo fare un grande campionato e stiamo lavorando per questo”. Lo ha detto Andres Blazquez, intervenuto in occasione della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport. Diversi i temi trattati dal CEO del Genoa, club che di recente ha conquistato la promozione diretta in Serie A: dalla scelta di affidare ancora una volta la guida tecnica della prima squadra ad Alberto Gilardino, al possibile approdo in Liguria di Krzysztof Piatek.

“La conferma di Gilardino sulla panchina? Era confermato già da mesi, è sempre stato tutto ok. Che tipo di mercato vi dovete aspettare? I tanti nomi che si leggono non sono veri. Posso dire che faremo un mercato per avere una squadra competitiva e rimanere in Serie A. Come ho detto sempre, cerchiamo stabilità. Piatek una pista concreta per l'attacco? "Anche Messi, Ronaldo… - ha proseguito Blazquez, come riportato da ‘TuttoMercatoWeb’ -. Matturro rimane con noi, è un grande talento e ha fame di successo. Con la Juventus ovviamente parliamo costantemente, come con tutti gli altri club. Un ritorno di Salcedo dall'Inter? Non ho ancora parlato con la società nerazzurra. Lukebakio? È un giocatore fantastico, ma ha tantissime richieste. Noi siamo uno dei club che apprezzano questo profilo, ma è di livello da grandi squadre. Vedremo".