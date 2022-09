Genoa, Hefti: “Promozione in Serie A? Noi grande squadra, ma sarà complicato”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Genoa

Mediagol ⚽️

"Sarà una stagione molto difficile e complicata. Ci sono tante squadre che vogliono ottenere la promozione in A. Sarà anche interessante per noi per mostrare quello di cui siamo capaci". Lo ha detto Silvan Hefti, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal difensore del Genoa: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra allenata da Blessin, al prossimo impegno ufficiale contro la Spal. Ma non solo...

"Abbiamo fatto una buona preparazione e in Coppa Italia abbiamo fatto bene. Dopo non ci sono state partite facili. Gli avversari sono forti, noi dobbiamo fare meglio come squadra e ci sono alcuni punti in cui dobbiamo migliorare. Siamo in una grande società, abbiamo una grande squadra e questo lo vogliamo dimostrare sul campo. Se faremo così, disputeremo delle buone partite. E se disputeremo delle buone partite, vinceremo e avremo una buona stagione. Blazquez ha detto che siamo una grande squadra? Lo penso anche io che abbiamo una squadra molto forte, se parliamo di qualità e di giocatori. E penso che siamo sulla giusta strada, con una buona preparazione per sviluppare questi punti. Dobbiamo fare di più in questo senso per mettere noi giocatori più qualità in campo", le sue parole

"SPAL? Non sarà facile. Ci prepareremo al meglio a questa sfida avendo a disposizione la pausa per le nazionali. Ci alleneremo con grande fiducia. Sono ottimista di fare una buona partita. Che differenza c'è fra Serie A e questa Serie B? In B siamo una grande squadre mentre in A ci sono Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus e Napoli che sono fortissime. Ma anche in Serie B il livello è molto alto. Sarà complicato. Quanto posso migliorare? Bisogna sempre migliorare mettendo in campo alta intensità con o senza il pallone. Quando si perde palla bisogna avere una rapida transizione. Penso che questo sia il punto in cui mister Blessin sia bravo. Penso che le cose su cui devi migliorare le trovi nel corso della stagione, dettagli su cui devi fare meglio. Il lavoro con lo staff è ottimo, c'è un grande feeling", ha concluso.