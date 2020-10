Genoa, Goldaniga e il focolaio Covid: “Sono stati giorni difficili, vi racconto”

Zero a due. E’ questo il risultato maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio “Luigi Ferraris”.

Una vittoria, quella conquistata in trasferta dall’Inter di Antonio Conte ai danni del Genoa, centrata grazie alle reti messe a segno da Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio. Intervenuto ai microfoni di ‘Genoa Channel’ al termine della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, il difensore della compagine ligure Edoardo Goldaniga ha analizzato la prestazione offerta dai rossoblù a Marassi. Ma non solo; il centrale ex Palermo è tornato a parlare del periodo difficile legato al focolaio Covid scoppiato proprio in casa Genoa.

“Sapevamo che sarebbe stata una sfida molto dura, che l’avversario ci avrebbe messo in difficoltà essendo una squadra forte. Siamo riusciti a tenere il risultato sullo 0-0 per parecchio tempo, siamo soddisfatti della prestazione che penso sia stata buona. Come sono stati questi giorni? Sono stati decisamente difficili, anche perché fino a due settimane fa eravamo in pochissimi a disposizione: tanta gente è rimasta a casa causa Covid. Non è stato facile riprendere, però dobbiamo essere ancora più uniti e andare avanti per questa strada. Ora stiamo cercando di recuperare più uomini possibili, la nostra è una rosa ampia: siamo contenti perché possiamo contare su calciatori di ottima qualità”, ha concluso Goldaniga.