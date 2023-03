Genoa, Gilardino: “Ternana ostica, ecco cosa chiedo alla squadra. Puscas ok”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Genoa

"Incontriamo una squadra ostica, sia per l'allenatore che per struttura e caratteristiche". Lo ha detto Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana, in programma alle ore 16:15 a Marassi. Fra i temi trattati dal tecnico del Genoa, reduce da cinque risultati utili di fila e dalla vittoria per 4-0 contro il Cosenza. I rossoblù puntano a consolidare il secondo posto, mantenendo il vantaggio sulle inseguitrici.

"La Ternana è una squadra con giocatori di categoria, come Partipilo, Falletti o Palumbo, solo per citarne alcuni. Da parte nostra lo sappiamo e dobbiamo avere sempre grande rispetto, ma anche grande consapevolezza di quello che vogliamo determinare e fare davanti ai nostri tifosi. Ci vogliono grande consapevolezza e fiducia all'interno del gruppo. Per questo abbiamo preparata la gara nel migliore dei modi: dovremo saper difenderci quando sarà il momento, saper giocare e proporre quando sarà il momento di determinare e far loro male quando si creeranno i presupposti, come siamo stati bravi a fare nelle gare precedenti e quando abbiamo giocato in casa", le sue parole.

DA PUSCAS A DRAGUSIN - "Puscas? E' stato a riposo solo precauzionalmente, dopo l'allenamento parlerò col ragazzo e credo che sarà della partita e non ci sarà nessun tipo di problema. Dragusin? Spero che in questo momento possa continuare così, è un attaccante aggiunto. Come a lui è successo a Bani, ma mi auguro possa succedere a tanti altri", ha concluso l'allenatore rossoblù.