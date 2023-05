Genoa, Gilardino: “Playoff? Può succedere di tutto, il Bari se la giocherà”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Genoa dopo la vittoria contro il Bari: "Mio futuro? Ci sarà un incontro..."

"Se parliamo della partita, è stato qualcosa di unico. La coreografia, i tifosi, il finale con Criscito che segna sotto i nostri tifosi... Una delle migliori partite che abbiamo fatto. Vogliosi di andare alla ricerca della vittoria in ogni momento e di sacrificarci". Così Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Bari, andata in scena venerdì sera allo Stadio "Ferraris" dopo la promozione conquistata in Serie A.

"E' arrivata una vittoria contro una squadra forte che ha lottato fino alla fine per la promozione diretta e che ai playoff se la giocherà. Il mio futuro? C'è sicuramente un incontro in programma, ma quando marito e moglie vanno d'accordo ci vuole poco per mettere le cose a posto, per programmare e pensare al futuro. Ci vuole volontà da entrambe le parti, io ho già detto che è stato un sogno allenare il Genoa e fare una cosa del genere insieme a questi ragazzi. Ci sarà modo di programmare il futuro", le sue parole.

"Il calcio è incredibile e questa sera ci ha dato ancor più emozione - ha proseguito il tecnico del Genoa ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo creato e segnato tanto, ho dei ragazzi grandiosi. Godiamoci la festa e il momento: ci siamo costruiti questa promozione mattone dopo mattone con un unico obiettivo in testa, verrà poi il tempo di altri discorsi. Io ad interim? Forse è stato di buon auspicio. Me la sono giocata e me la sono goduta, abbiamo costruito qualcosa di magico che ha portato a questa impresa. I playoff? Saranno una bella lotta, tutte le squadre hanno dei buoni giocatori: può succedere di tutto", ha concluso l'ex Palermo.