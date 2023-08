Genoa, Gilardino: “Pensiamo a raggiungere i 40 punti. Retegui? Ha fame e malizia”

Sul mercato: "Nella mia testa è tutto molto chiaro: in questo momento siamo un cantiere aperto, la verità è questa. Mancano 15 giorni alla fine del mercato, con la società ci confrontiamo quotidianamente perché sono il primo a volte a discutere su determinate situazioni, perché so cosa vuol dire giocare in Serie , so cosa comporta questo tipo di categoria. Sappiamo che vanno inseriti dei giocatori con determinate caratteristiche, e la società lo sa. Questo è fondamentale e determinante per colmare il 'gap' per la categoria superiore, come ho sempre detto. Tuttavia i ragazzi che ho a disposizione si stanno dimostrando quelli che erano la scorsa stagione, mentre i nuovi elementi e quelli che sono rientrati da esperienze in altre squadre si stanno dimostrando dei grandi professionisti, vogliosi di iniziare questo campionato. Ma la realtà, ad oggi, è che noi dobbiamo pensare a raggiungere i 40 punti. Valuteremo settimana dopo settimana quello che riusciremo a fare. Ma la volontà è di fare bene naturalmente".