Genoa, Gilardino ha firmato il rinnovo: i dettagli del nuovo contratto

Alberto Gilardino sarà l'allenatore del Genoa anche in Serie A, in attesa dell'ufficialità.

Alberto Gilardino ed il Genoa , avanti insieme. Secondo quanto riportato da "Il Secolo XIX", il tecnico rossoblù ha firmato questa mattina l'adeguamento del contratto che lo legherà al Grifone anche per la prossima stagione, dopo la promozione in Serie A conquistata con due turni d'anticipo.

L'intesa di massima tra l'ex attaccante del Palermo ed il club ligure era stata già trovata da tempo. Gilardino percepirà un ingaggio di circa 500 mila euro, che potrà salire in base al piazzamento in classifica fino ad 800 mila euro circa. Inoltre, è prevista un'opzione fino al 2025 a determinate condizioni, ovvero a seconda dei risultati che la squadra otterrà in Serie A. L'obiettivo resta quello di ottenere una salvezza tranquilla e chiudere l'annata tra il decimo ed il quindicesimo posto.