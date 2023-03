Genoa, Gilardino: “Fatto un lavoro incredibile, c’è senso di appartenenza”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Genoa dopo la vittoria col Brescia

"Dopo un primo tempo un po' lento da entrambe la parti, siamo riusciti nel finale a sbloccarla con Salcedo e da lì è cambiata la partita. Nel secondo tempo si sono allungati gli spazi, abbiamo trovato le giocate fra le linee. È stato importante per noi Gudmundsson, perché comunque è riuscito, oltre ai gol, a trovare giocate importanti per la squadra. Tutti hanno fatto un lavoro incredibile, dal primo all’ultimo. Sia chi ha giocato dall’inizio, sia chi è entrato. C’è proprio senso di appartenenza in questo gruppo forte, questo è fondamentale". Lo ha detto Alberto Gilardino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Brescia, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti".

"I ragazzi hanno acquisito, in queste settimane, in questi mesi, grandissima fiducia, grandissima autostima e grande consapevolezza sia nei singoli, sia nel senso di appartenenza. Questo fa la differenza all'interno delle gare. Così è stato anche oggi (ieri, ndr) - ha proseguito il tecnico del Genoa in sede di conferenza stampa -. Gudmundsson? Ha sicuramente acquisito fiducia, consapevolezza nei suoi mezzi. Quello che voglio da lui è che si accenda spesso; e quando si accende lui, per noi diventa importante".

"Puskas? Valuteremo la condizione del suo ginocchio. I cambi? Sono valutazioni che faccio nel pre-gara, il giorno prima. Vivo la partita molto intensamente e cerco di valutare tutte le situazioni. In quel momento mi servivano forze fresche nel mezzo ed è andata bene. Ekuban ha dato profondità ed ha trovato giocate importanti ed abbiamo chiuso la partita. La personalità? La volontà è stata questa: quella di creare autostima forte, creare consapevolezza nel gruppo perché la squadra ha delle qualità non solo tecniche ma anche umane. Ed in campo si vede. Una partita che sino al gol di Salcedo poteva sembrare equilibrata. Però siamo riusciti, con questo gruppo, a sbloccarla è tutto è sembrato più semplice".

"I ragazzi ora devono riposare. Poi lavoreremo in vista della partita con la Reggina. Sarà una sfida importante anche per i nostri tifosi che sono strepitosi. Ci prepareremo al meglio. Faremo delle valutazioni su Coda ed Aramu in base alla loro condizione. Il gruppo è tutto indispensabile. Hanno tutti voglia di dimostrare e questo per un allenatore è gratificante. Ora il mio unico pensiero è pensare giorno e notte al Genoa per cercare di fare delle ottime cose per mettere i ragazzi nella condizione migliore per esprimersi", ha concluso Gilardino.