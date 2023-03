Genoa, Gilardino: “Col Cosenza gagliardi, ma umili. Bani, Strootman ed Hefti ok”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Genoa

"Bani, Strootman ed Hefti sono tutti recuperati". Lo ha detto Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cosenza, in programma lunedì sera allo Stadio "Luigi Ferraris". Diversi i temi trattati dal tecnico del Genoa: dalla vittoria conquistata in rimonta dagli uomini di William Viali contro la Reggina, alle prestazioni offerte fin qui da George Puscas. Ma non solo...

"Il Cosenza arriva rivitalizzato da questo risultato. Sono riusciti in novanta secondi a ribaltare una partita difficile e lo hanno fatto per bravura, per spirito e con un pizzico di fortuna, con giocatori ed un allenatore di qualità. Per questo noi dobbiamo fare una partita nel modo giusto. E' una partita che noi vogliamo fare nel modo giusto, vogliamo fare una partita gagliarda davanti al nostro pubblico, cercando l'episodio favorevole che ci possa permettere di raggiungere un risultato positivo. Ma sempre attraverso passione, sacrificio, umiltà che questa deve avere sempre dentro la gara", le sue parole.

SU PUSCAS - "Puscas? Nelle ultime prestazioni George ha lavorato molto bene per la squadra. È quello che ho chiesto a lui e che gli sto chiedendo, ossia di legare il gioco, lottare su ogni pallone e attaccare l'area di rigore. Lo sta facendo molto bene. Dobbiamo comunque lavorare tutti per metterlo nelle condizioni migliori affinché ci siano più presupposti per andare in porta, creare occasioni e difficoltà alle difesa avversarie. Spero che domani sia la serata di Puscas".

EKUBAN E NON SOLO -"Ekuban? Sta facendo un percorso con la squadra e con gli allenamenti. Valuterò nelle prossime ore se portarlo in panchina o meno. Il giocatore ha grande considerazione da parte mia e del gruppo. La cosa fondamentale su cui insisto è che dobbiamo avere umiltà in ogni gara e dobbiamo sempre portarcelo dentro, sia contro la prima che contro l'ultima. Questo campionato richiede sacrificio e umiltà", ha concluso l'ex Palermo.