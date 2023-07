Genoa-Fassa Calcio 12-0: bis di Yeboah, Sabelli e Yalçin. Poker di Gudmundsson

Il Genoa neopromosso in Serie A, guidato da Alberto Gilardino in panchina - nella giornata di oggi - ha disputato la sua prima amichevole della stagione 2023-2024. Un sonoro 12-0 quello della compagine ligure, rifilato al Fassa Calcio. Un primo test importante per i rossoblù che hanno deciso di disputare la ripresa in inferiorità numerica. Grande prova dell'attaccante, Albert Gudmundsson autore di un poker decisivo.