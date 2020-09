Genoa, Faggiano: “Vi dico tutto su Cutrone e Sanabria, ecco la verità. Cessioni? Ho la mia idea”

Stiamo cercando di fare tutti il nostro meglio, questo un mercato unico.

Queste le parole del neo direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano, intervenuto su quelli che sono attualmente i temi caldi del calciomercato rossoblu. Intervistato ai microfoni di Tele Nord, l’ex dirigente di Palermo e Parma ha voluto rassicurare tutti i supporters del Grifone su quelli che saranno i prossimi acquisti di una sessione di mercato sicuramente diversa rispetto agli altri anni: “Io cerco di lavorare, posso capire qualcuno che si pensava fossimo in una fase di stallo ma questo è un mercato particolare – ha affermato con franchezza Faggiano – Non è semplice, non voglio sbagliare e sto aspettando di prendere i vari giocatori. Con l’aiuto del presidente ci siamo riusciti, c’è tanta concorrenza. Sono un po’ freddo nelle trattative perché fino a quando un giocatore non firma c’è sempre la paura”.

Calciomercato Genoa, i dettagli dell’operazione Badelj: la formula, il contratto e il ruolo con Maran

Faggiano si è poi soffermato nello specifico sui possibili prossimi acquisti del club ligure: “Altri colpi? Spero e penso di sì perché dobbiamo ancora completare la squadra. Facendo questo modulo trovare giocatori non è semplicissimo, dobbiamo cercare di prendere qualcuno ma fare anche qualche uscita. Davanti spero di fare un colpo che ci possa servire. Cutrone è un nome mai comparso. Sanabria? Vedremo, stiamo lavorando per concludere più operazioni possibili”.

Calciomercato Roma, asse caldo con il Genoa: Karsdorp e Juan Jesus nel mirino della dirigenza rossoblu

Chiosa finale del dirigente rossoblu su quelle che potrebbero essere alcune delle potenziali cessioni: “Stiamo cercando di piazzare gli esuberi, ho aspettato perché prima devo prendere alcuni giocatori. Prima devono arrivare i sostituti e per fare le coppie qualcuno me lo devo tenere. Ne abbiamo tanti ma ce la faremo, devo essere bravo a fare le uscite. Io penso al bene del Genoa, che è anche il mio. Devo lavorare con la mia testa”.