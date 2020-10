Genoa, Faggiano: “Nessun nuovo positivo, la strada è quella giusta. Verona? Ecco cosa ci hanno comunicato”

Faggiano parla sul problema Covid-19 in casa Genoa.

Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano è intervenuto per quanto concerne il delicato tema legato ai contagi da coronavirus in casa del Grifone. Tutto l’ambiente rossoblu nei giorni scorsi ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, vista l’assenze di nuove positività nell’ultimo giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Faggiano ha fatto il punto della situazione rispetto alla prossima sfida di Serie A chevedrà i liguri affrontare l’Hellas Verona: “Non ci hanno ancora fatto sapere nulla riguardo alla trasferta di Verona, in più volevano anche farci giocare a metà settimana contro il Torino – ha proseguito il Ds Faggiano – . Il tempo passa, ancora non c’è stata una decisione definitiva. Come si fa ad avere le liste in un periodo simile? Abbiamo giocatori che non fanno parte della lista degli utilizzabili in Serie A e che non sono riusciti a trovare una squadra proprio per colpa del COVID-19“.

Rispetto a quello che è accaduto al Napoli, invece, il dirgente con un recente passato al Parma ha poi dichiarato: “Il calcio è uguale per tutti. Noi al San Paolo siamo andati a giocare. Non ce l’ho con gli azzurri, ma quando è toccato a noi, pur di avere i risultati entro le 11 di mattina, abbiamo fatto i test all’una di notte“.

