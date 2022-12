Genoa, esonero per Blessin: squadra a Gilardino. Ranieri, Semplici e Bjelica…

Panchine girevoli in Serie B. L'avvicendamento alla guida tecnica in casa Genoa si paventava già da qualche settimana, ma dopo l'ennesima sconfitta contro il Cittadella la proprietà del club ligure avrebbe rotto gli i indugi. Secondo quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio,com ormai manca solo l'ufficialità dell'esonero di Blessin, la ratifica della decisione sarebbe ormai imminente. Fatali gli ultimi risultati negativi, soltanto tre pareggi e ben due ko patiti contro Perugia e Cittadella, compagini che gravitano nella parte bassa della graduatoria. Sarà l'ex attaccante del Palermo, Alberto Gilardino, attuale tecnico della formazione primavera genoana, ad assumere l'incarico di allenatore della prima squadra. Chance comunque importante per il Campione del Mondo con l'Italia di Marcello Lippi al Mondiale di Germania 2006, a lui il compito di provare a restituire identità, brillantezza e risultati ad un organico costruito per centrare la promozione diretta in Serie A. L'ex Milan proverà a dimostrare di poter rappresentare qualcosa di più di una soluzione ad interim, legittimando con lavoro e risultati la promozione a tecnico della prima squadra del grifone. Ranieri, Semplici e Bjelica restano i profili più accreditati al momento per rilevare nel prossimo futuro Blessin sulla panchina del club ligure.