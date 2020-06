Genoa, esami strumentali per Criscito: il difensore verso il forfait con il Brescia. Il comunicato

Può tirare un sospiro di sollievo il Genoa.

Dopo il ko rimediato contro il Parma subita nell’ultimo turno di campionato, torna il sereno in casa rossoblù. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Domenico Criscito, fermatosi proprio in occasione della sfida contro i crociati, hanno fatto luce sull’entità dell’infortunio del giocatore – per il quale si temeva un lungo stop. A renderlo noto attraverso un comunicato diffuso proprio in queste ore tramite il proprio canale ufficiale, è lo stesso Genoa.

“Oggi intanto è stata eseguita una risonanza magnetica al capitano rossoblù Mimmo Criscito. L’esame ha evidenziato un edema al muscolo soleo”.