Genoa, esame Palermo per Gilardino: modulo, big e mercato. La scheda del grifone

Nella 24a giornata di Serie B, il Palermo affronterà il Genoa al "Ferraris"

⚽️

Dopo l'importante successo casalingo sulla Reggina, il Palermo di Eugenio Corini affronta il Genoa in trasferta per il match valido per la 24a giornata di Serie B e in programma venerdì 10 febbraio alle 20:30. La compagine di Alberto Gilardino è uscita sconfitta dal "Tardini" contro il Parma, la seconda battuta d'arresto da quando il tecnico ex Siena ha preso il posto di Alexander Blessin nel dicembre 2021. Quaranta punti raccolti finora dai liguri nelle prime ventitré gare, attualmente secondi nella graduatoria della Serie B.

La svolta per il grifone è arrivata proprio con l'avvento dell'ex calciatore della Fiorentina, a cui è stata affidata la squadra dopo la sconfitta contro il Perugia datata 27 novembre. Da quel momento cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte per il "nuovo" Genoa targato Gilardino, che ha trasformato la squadra rendendola camaleontica e ha sperimentato diversi moduli finora. Abbandonato il 4-2-3-1 del tedesco Blessin, nelle prime gare della sua gestione Gilardino ha adottato il 4-3-3, passando poi per il 3-5-2 utilizzato contro Benevento e Pisa, fino al 3-4-2-1 schierato a Parma.

Nel mercato di gennaio appena concluso, la dirigenza rossoblu guidata dal Ds Ottolini ha puntellato la rosa con acquisti di spessore per la categoria e utili alla causa di Gilardino. Oltre all'arrivo dell'eterno capitano Domenico Criscito, alla sua quinta esperienza con il Grifone, sono giunti a Pegli Matturro, Haps, Dragus e Salcedo. Il primo, giovane difensore centrale uruguaiano proveniente dallo Sporting de Montevideo, può essere schierato sia in una retroguardia a quattro che a tre. L'ex Venezia invece, abile terzino sinistro di spinta che ha già accumulato 44 presenze tra A e B con i lagunari, sarà indisponibile per squalifica nel match contro il Palermo. Gli ultimi due invece, arrivati in prestito rispettivamente da Standard Liegi e Inter, hanno disputato una manciata di minuti nelle loro gare d'esordio. In particolare, l'ex nerazzurro ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Bari in cui ha collezionato 15 presenze e 2 gol.

In vista della gara contro il Palermo, il tecnico Gilardino sarà orfano sia di Haps che di Criscito, sulla fascia sinistra quindi potrà essere schierato l'ex AtalantaCzyborra. Quella contro i rosanero sarà una gara di snodo per il Genoa. I rosanero sono infatti distanti solamente sei punti dal Grifone ma non solo, le vittorie nel turno precedente di Parma e Bari hanno messo pressione alla compagine di Gilardino, che dovrà difendere il secondo posto con le unghie e con i denti.