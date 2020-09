Genoa, emergenza coronavirus: 14 positivi nel club. Il comunicato

Emergenza coronavirus in casa Genoa.

Il club di Enrico Preziosi è in un momento di caos. In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A, il Grifone ha perso 6-0 contro il Napoli del tecnico Gennaro Gattuso. Come se non bastasse, il giorno dopo la disfatta contro i partenopei, la stessa società ligure ha comunicato di un incremento del numero dei positivi al coronavirus tra i membri del club. Una notizia poco rassicurante in vista delle prossime giornate di campionato. Di seguito, il comunicato del club ligure diramato attraverso i canali ufficial in merito alla situazione vissuta dalla società.

“Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dell’evoluzione della situazione”.

