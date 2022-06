Genoa, ecco Coda: “Mi è stata chiesta la Serie A, voglio godermi città e tifosi”

Parola a Massimo Coda. Arrivato dal Lecce per rinforzare il reparto offensivo della formazione allenata da Blessin, Coda sta già cavalcando l'onda della sua nuova avventura con la maglia del Genoa. In occasione di un incontro con i tifosi in uno dei punti vendita della campagna abbonamenti 22/23, l'attaccante ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni legate all'avvento della prossima stagione, riprese da TMW. Obiettivi e motivazioni quelle elencate da Coda, che ha sottolineato in maniera forte la volontà del Grufone di tornare subito in Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole: "Lasciare Lecce e la Serie A non era una scelta facile, avevo tante proposte davanti a me e quando è arrivato il Genoa avevo visto la Gradinata Nord nell'ultima partita di Serie A e non mi sono potuto lasciar scappare l'occasione. Promozione? Mi è stato chiesto di riportare il Genoa dove merita di stare e sono qui per portare esperienza e per emozionare i tifosi. Tre anni di contratto? Volevo giocarmela quest'anno ma me la dovrò riguadagnare sul campo. Se pensiamo di aver già vinto perché siamo il Genoa sicuramente sbagliamo qualcosa. Dovremo pensare a fare la partita su tutti i campi, la storia di questo club lo dice, ma senza sacrificio sarà difficile. Sarà un campionato difficile. Già lo scorso anno è stato anomalo e fino alle ultime giornate è stata dura, si è deciso all'ultimo e credo che questo campionato sarà simile. Ho avuto scuole importanti in passato e ne ho fatto carico in passato".