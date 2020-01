Genoa, Destro si presenta: “Pronto a ricominciare, sono qui per salvare i rossoblù”

Mattia Destro è un nuovo giocatore del Genoa.

L’attaccante, di proprietà del Bologna, ha svolto quest’oggi le visite mediche al Synlab Il Baluardo. L’ufficialità del trasferimento non è ancora arrivata, ma con ogni probabilità il classe ’91 si trasferirà al Grifone in prestito fino al termine della stagione. Il giocatore aveva già vestito la maglia dei rossoblù all’esordio in Serie A, nella stagione 2010/11, collezionando 16 presenze e 2 reti.

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti al suo arrivo al Synlab Il Baluardo, Mattia Destro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono prontissimo a ricominciare, sono carichissimo e dobbiamo fare un grande girone di ritorno. Il mio obiettivo è salvare il Genoa. L’obiettivo è comune, siamo concentrati. Devo ancora vedere tutti, adesso facciamo le visite e vediamo. Perin, Sturaro e Criscito? Li ho sentiti già per telefono, adesso però facciamo le visite e poi li incontrerò di persona“.

