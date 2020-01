Calciomercato Genoa, ufficiale il ritorno di Perin in prestito dalla Juventus. I dettagli

Mattia Perin è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa.

Il portiere originario di Latina è cresciuto proprio nelle giovanili del club di Enrico Preziosi. Con la maglia rossoblù, il giocatore ha anche esordito in Serie A nel lontano 2013, difendendo i pali del Grifone da allora fino al 2018. In quell’anno è arrivato il trasferimento alla Juventus a fronte di 12 milioni di euro. Nella prima stagione in bianconero, l’estremo difensore ha collezionato 9 presenze, sostituendo all’occorrenza Wojciech Szczęsny. Quest’anno, tuttavia, complice il ritorno al club di Torino di Gigi Buffon, il classe ’92 non ha più trovato spazio.

Da oggi, Mattia Perin tornerà a vestire la maglia del Genoa. Il giocatore, infatti, è stato ceduto ai rossoblù a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Alla corte del nuovo tecnico Davide Nicola, l’estremo difensore avrà l’occasione di dar mostra delle sue qualità, con la speranza di risollevare le sorti della squadra, fanalino di coda della classifica.

Calciomercato Genoa, arrivano i primi due rinforzi: visite mediche per Perin e Behrami. I dettagli