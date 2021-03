Genoa, Criscito: “Vogliamo la salvezza, Ballardini ha un merito. Strootman? Modello anche per me”

Il nuovo Genoa di Davide Ballardini sta davvero volando in Serie A.

A +11 dalla zona retrocessione, i rossoblù dopo un inizio di stagione a dir poco thriller hanno trovato la via della rinascita grazie al tecnico Davide Ballardini e anche all’arrivo in rosa di un profilo come quello di Kevin Strootman. Il capitano del Genoa, Domenico “Mimmo” Criscito, ha rilasciato un’intervista a LaGazzetta dello Sport”dove ha ripercorso la propria avventura al Grifone fino a oggi, parlando poi del suo compagno di squadra olandese ex Roma e Marsiglia e della cura Ballardini, che sta permettendo alla compagine ligure di proseguire un finale di stagione sereno. Di seguito le parole del trentaquattrenne difensore.

“Sono arrivato nel club a 14 anni e cerco ogni giorno di essere un esempio anche fuori dal Genoa. Io il terzo genoano per presenze in A? Nella storia restano solo le salvezze e a quello puntiamo. Ballardini? E in fretta. Il mister ha inciso tanto, il nuovo allenatore ha portato energia. Ha lavorato sulla nostra testa, il suo merito è stato questo. Strootman? E’ un esempio, anche per il sottoscritto. Nonostante la carriera importante si è presentato qui con umiltà e mettendosi subito a disposizione”.