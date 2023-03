Genoa-Cosenza, Gilardino: “Nulla è scontato, i ragazzi hanno risposto alla grande”

Il Genoa batte il Cosenza e Gilardino riagguanta il secondo posto nella classifica del campionato di Serie B . Puscas e compagni hanno superato per quattro a zero la squadra di Viali riappropriandosi del secondo posto in classifica con il Bari di Mignani che scivola terzo. La formazione di Viali , invece, dopo i risultati maturati nel weekend di Serie B resta all'ultimo gradino della graduatoria a due punti di distanza dalla zona playout.

Sul Cosenza: "Hanno avuto l'occasione sul piazzato che abbiamo concesso. Deve fare un altro campionato rispetto a noi, faccio un grande in bocca al lupo al mister. In questo campionato nulla è scontato e se vuoi un risultato positivo fortemente può arrivare. Io l'ho visto l'ultima partita con la Reggina, con il Parma in casa e il Sudtiriol. Il Cosenza è vivo, sennò non rimontava il derby in casa. Ha giocatori che hanno qualità in determinati reparti, ha un allenatore preparato e gli faccio un grande in bocca al lupo".