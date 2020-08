Genoa, cordata italiana presenta offerta d’acquisto. Preziosi: “Ridicola e non seria”

Il Genoa è in vendita.

Enrico Preziosi, si sa, circa tre anni fa ha deciso di mettere il club in vendita, con il nulla di fatto. “Dopo 35 anni forse è il momento che io faccia un passo indietro e lasci a qualcun altro la possibilità di fare meglio. Il calcio mi dà spesso diversi dispiaceri, vorrei staccarmi dalla gestione del club a prescindere dalla vendita. Questa società mi impegna tanto, ma tutto ha un inizio e una fine”, ha ribadito di recente il numero uno della società ligure.

Per questo motivo, una cordata italiana si sarebbe fatta avanti, presentando un’offerta di acquisto che il patron del Grifone avrebbe definito “ridicola” e “non seria”, invitando i proponenti a “renderla pubblica affinché tutti possano vederla”. Nel dettaglio, a guidare la cordata sono Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, il patron del Leeds che di recente è riuscito a conquistare la promozione in Premier League dopo sedici anni. Di fatto, la proposta è arrivata da “Gestio Capital”, un family office con base a Londra fondato dallo stesso Manfredi e che coinvolge in quota minoritaria anche “Aser Ventures”, la holding sportiva di Radrizzani. Ma non solo; tra i proponenti, in quota minoritaria, vi sarebbe anche un fondo statunitense di private equity. L’obiettivo comune sarebbe quello di “valorizzare un club dal brand storico, sotto il profilo tecnico e manageriale”.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la trattativa sarebbe in corso da circa quattro mesi, con Manfredi e Radrizzani che – nonostante facciano sul serio – “dovranno scontrarsi con un Enrico Preziosi che non ha fino ad ora trovato acquirenti che potessero soddisfare le sue richieste”, scrive il noto quotidiano.

