Genoa, continua il boom della campagna abbonamenti: vendute 16mila tessere

Procede a gonfie vele la campagna abbonamenti del Genoa , nonostante la retrocessione in Serie B maturata lo scorso anno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stata raggiunta quota 16.000 tessere vendute a circa tre settimane dall'apertura.

La compagine di Blessin si configura quindi tra le favorite per la promozione diretta in Serie A, accompagnata come ogni anno da calore del "Luigi Ferraris".