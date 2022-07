Genoa, Coda suona la carica: “Obiettivo 70 punti, vogliamo la Serie A”

"Sta andando tutto bene, avendo esperienza alle spalle riesci a inserirti prima nel gruppo e riesci a vedere le cose in modo diverso. Per me è sicuramente un vantaggio: quando hai la maturità e tanti campionati alle spalle deve prenderti certe responsabilità , dare l'esempio e fare da guida per gli altri", ha detto Coda tra ritiro e impatto nel nuovo club.

Sull'obiettivo Serie B: "Quest'anno si stanno rinforzando un po' tutte. Vedo il Parma che l'anno scorso ha preso una bella batosta ma quest'anno ha preso l'allenatore giusto e ha i giocatori che possono fare la differenza. Insieme al Genoa in lotta per la promozione metterei il Parma. Però attenzione: la prima cosa che ho detto è che se pensiamo di essere il Genoa e che quindi c'è tutto dovuto siamo già con un piede nella fossa. La Serie B è un campionato durissimo, puoi perdere contro chiunque, non c'è nulla di scontato e se non hai quella voglia di affrontare tutte le partite al massimo rischi di fare brutte figure. Io ci tengo a far tanti gol ma l'obiettivo finale deve essere di fare almeno 70 punti. Quest'anno non possiamo nasconderci, siamo tutti concentrati per conquistare la Serie A".