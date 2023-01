Genoa, Coda: “Non scappo, qui sto bene. Capocannoniere? A Cheddira dico…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Genoa

Mediagol ⚽️

"Di sicuro non è stato forse un periodo tanto brutto sul piano delle prestazioni, ma sono consapevole che la gente da me si aspetta sempre il gol. E fatalmente quando non ne fai per un po’ di partite, anche se lavori bene la cosa inizia a pesarti. Di momenti simili, però, ne ho avuti in passato, e ne sono sempre uscito pensando solo a lavorare". Lo ha detto Massimo Coda, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Genoa: dalle prestazioni offerte fin qui con la maglia rossoblù, al suo futuro. Ma non solo...

"A Salerno avevo tutto l’ambiente contro, e la gente pensava che stessi per andarmene. Invece sono voluto restare e mi sono preso delle belle soddisfazioni. Vedo similitudini fra le due situazioni, anche se qui non mi hanno criticato. Purtroppo capita di avere gare storte. Più di una volta abbiamo subìto gol nel finale, c’è stato qualche errore dei singoli e lì perdi un po’ di autostima. All’andata siamo partiti forte, poi c’è stato qualche intoppo, che ora dovremo cercare di evitare. Vorremmo vincere qualche gara con più facilità, cercando di sbloccare le partite il più in fretta possibile", le sue parole.

SU GILARDINO -"Il nostro nuovo mister ha qualcosa in più sul piano della preparazione delle partite, perché rispetto a Blessin ci dice esattamente tutto quello che dobbiamo fare sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Quanto conta per una punta avere un tecnico ex attaccante? Io ne ho avuti altri, da Bucchi ad Inzaghi, prima di Gilardino. Ognuno mi ha trasmesso qualcosa, adesso il mister mi sta spronando ad attaccare di più la porta sul primo palo".

FUTURO -"Venivo da un campionato a Lecce dove mi riusciva tutto, il gioco era centrato su di me. Poi qui, improvvisamente, tutte le giocate che so fare non mi riuscivano più, e mi sono domandato: 'Il problema sono io, oppure no?'. Dopo essere andato in panchina, la gente ha immaginato il peggio, ma non c’era la volontà di scappare da qui. Qui sto bene, con i compagni ci vediamo anche fuori, il gruppo è sano".

SERIE B -"Frosinone ormai in fuga? L’ho visto. Ha idee di gioco molto belle, e in più possiede un gruppo di giovani validi e altri elementi di esperienza. Un bel mix. Può arrivare sicuramente nei primissimi posti. Chiunque ci affronta va a mille? Basta entrare al Ferraris e tutti si caricano per fare bella figura. Infatti giocare in casa diventa sempre più difficile. Cheddira ha segnato sinora cinque gol più di me? Ed è mancato per alcune partite. E’ tornato più carico che mai, ma ci sono tante gare da giocare e io di solito al ritorno ho sempre fatto meglio dell’andata...", ha concluso Coda.