Genoa, casting per il dopo Blessin: stand-by Andreazzoli, Bjelica in pole. Dettagli

Inizio di stagione altalenante per il Genoa che si trova attualmente a 23 punti in classifica dopo quattordici giornate di campionato. Prestazioni poco convincenti sul piano del gioco in relazione al valore della rosa, allestita con il dichiarato intento di centrare subito la promozione in massima Serie. In ragione di ciò.in seguito al deludente pari interno contro il Como e l'inattesa sconfitta maturata contro il Perugia, la panchina di Alexander Blessin inizia pesantemente a traballare . Secondo quanto riportato da GianlucaDi Marzio.com, il destino professionale del tecnico dei grifoni appare ormai segnato . La società ligure sembra ormai decisa a cambiare la propria guida tecnica e per la panchina genoana avanza la candidatura di Nenad Bjelica, al momento profilo preferito dalla proprietà rispetto a quello ad Aurelio Andreazzoli, già in passato alla guida dei rossoblù all'inizio della stagione 2019/2020. C'è stato un contatto interlocutorio questa mattina tra la società e il 51enne croato che ha già allenato lo Spezia in Serie B. L'allenamento odierno, comunque, è stato diretto da Blessin e il suo staff, mentre per domani è in programma una giornata di riposo.