Genoa-Cagliari, probabili formazioni: Blessin sfida Liverani nell’anticipo di Serie B

Ottava giornata di campionato di Serie B, il Genoa di Blessin ospita il Cagliari di Liverani al LuigiFerraris. Compagine sarda chiamata ad ottenere i 3 punti dopo le due sconfitte consecutive partite in contro Bari e Venezia.Particolarmente cocente la sconfitta interna maturata contro la formazione lagunare che si è imposta col punteggio di quattro reti ad uno. Cinque i punti di distacco dal vertice della graduatoria per Marin e compagni, Genoa invece che in caso di successo volerebbe in testa alla classifica almeno per una notte.