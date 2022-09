Genoa, Blessin sfida il Palermo: “Stadio caldissimo, sarà battaglia. Formazione…”

PALERMO -"Palermo? Sappiamo che arrivano da due sconfitte, ma hanno anche uno stadio caldissimo, tifosi passionali. Ma noi dobbiamo giocare la nostra partita, tenendo conto dei nostri principi: velocizzare il gioco, trovare tempi e spazi giusti per creare le nostre occasioni. Sarà una battaglia, dobbiamo tenere in considerazione anche altri aspetti come il caldo e l'umidità. Pressione? I tifosi ci danno tanta carica. Coda? Per me non è importante solo che lui faccia gol, deve trovare spazi anche per i compagni, fare l'assist vincente. E' un giocatore importante, così come i suoi gol. E' importante che si sia sbloccato".