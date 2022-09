Genoa, Blessin: “No ai cali di concentrazione di Palermo. Modena pericoloso, ma…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Genoa, Alexander Blessin

Vigilia di match di Serie B per il Genoa, che nella sfida valida per la 6ª giornata del torneo cadetto, affronterà il Modena nella gara in programma allo stadio "Luigi Ferraris" domani alle 16:15. A ventiquattro ore dall'incontro di "Marassi", il tecnico del "Grifone", Alexander Blessin - ancora alla ricerca del primo successo casalingo in campionato -, ha presentato in conferenza stampa il match contro i canarini guidati da Attilio Tesser. Di Seguito le dichiarazioni dell'allenatore del Genoa, reduce dal ko del "Barbera" di venerdì scorso contro il Palermo.

APPROCCIO AGLI ALLENAMENTI - "Sempre uguale. E' arrivata una sconfitta a Palermo che non lascia una bella sensazione. Dobbiamo fare meglio. Abbiamo fatto per una buona partita come qualità con il pallone, l'ho detto ai ragazzi. Dobbiamo combinare la fase di possesso palla, la qualità e la mentalità. E' sempre una combinazione fra testa e qualità. Abbiamo analizzato la gara con i ragazzi, è chiaro che nei primi 20 minuti dobbiamo fare gol. Poi rientriamo in campo nel secondo tempo e lo abbiamo subito. Dobbiamo migliorare, essere in grado nei novanta minuti di non avere sbalzi di concentrazione e dominare le partite. E quando dominiamo, dobbiamo segnare e gestire le fasi dove si soffre un po'".

COSA SERVE PER BATTERE IL MODENA -"Abbiamo analizzato il Modena e contro il Brescia non meritavano di perdere. E' importante controllare il loro trequartista e i loro due attaccanti che sono sempre stretti e aspettano le ripartenze. Occorre fare attenzione alla fase difensiva e quando attacchiamo creare pericoli. Dobbiamo anche fare attenzione ai due terzini che spingono molto".

L'AVVERSARIO - "Cercheranno di rifarsi dopo le due sconfitte ma non penso che ci attaccheranno alti. Ci aspetteranno un po' e non vorranno scoprirsi per non subire gol all'inizio così sale la fiducia. Penso che ci aspetteranno più bassi con la difesa a quattro e il blocco centrocampisti. E in quel momento dobbiamo trovare soluzione. Abbiamo fatto vedere le soluzioni con i ragazzi".

LA CONDIZIONE FISICA -"Bani? Aspettiamo domani. Valuteremo la soluzione con lui. Si è allenato una volta e mezzo dopo aver avuto la febbre. Valuteremo la soluzione. Ma abbiamo anche Vogliacco. Come stanno Ekuban e i giocatori con qualche problema fisico? Ekuban per domani non sarà disponibile, avrà bisogno di un'altra settimana di riposo e speriamo di recuperarlo per dopo la sosta. Peccato perché portava tanta energia positiva nella squadra. Ilsanker ? "E' tornato in gruppo, stiamo lavorando con lui perché abbiamo bisogno della sua qualità e della sua mentalità. Farà parte della squadra".

DA IALCIN AD ARAMU, LE SCELTE - "Non mi voglio sbilanciare. Abbiamo provato un po' di cose in allenamento. Ho fiducia e vedremo domani. Fatemi dormire un'altra notte e decideremo".