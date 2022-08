Genoa, Blessin: “Benevento ci ha messo in difficoltà in Coppa. Caso portiere…”

Esordio in Serie B più che positivo contro il Genoa , vittorioso in trasferta contro l'ostico Venezia . Gli uomini di Blessin preparano ora la complicata trasferta di Benevento , altra compagine candidata alla promozione diretta in Serie A. Alla vigilia del match, in programma domani 20 agosto alle 20:45, il tecnico del Genoa è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Vedendo la gara di Coppa Italia, abbiamo giocato molto bene, ma loro anche, e hanno disputato anche una discreta gara all'esordio del campionato, al netto poi dell'errore che li ha condannati alla sconfitta. Chiaro poi che loro saranno sotto pressione avendo perso la gara casalinga, ma in fase di non possesso palla in Coppa ci hanno messo in difficoltà, lo stesso per altro è successo a Venezia, su questo dobbiamo migliorare. E dare il 100% per raggiungere i nostri obiettivi. L'entusiasmo va bene, ma teniamo i piedi per terra. l problema del portiere non esiste, non c'è nessun caso, abbiamo due portieri molto bravi che ci danno sicurezza, un errore può capitare. Se capita però in altri ruoli si vede spesso una nuova possibilità da poter sfruttare, il portiere è più condannato. Il mercato non disturba il lavoro di campo, al massimo vengo chiamato qualche volta in sede per visionare i giocatori, ma non posso dire che il campo ne risenta. Se succederà qualcosa? Forse si, forse no".