Genoa, Bani: “Felice per il gol, noi mentalità vincente. Impressionato da Brunori”

"Sguardo al guardalinee dopo il gol al Modena? Ormai ci sono abituato, con le bandierine alzate non ho un buon rapporto (ride, ndr). Ero rimasto scottato per i due gol annullati in precedenza, specialmente quello con il Pisa che non è stato concesso per pochissimo. Alla fine è andata bene. Sensazione di poterla vincere dopo il gol? Assolutamente, lo spirito con cui partiamo e quello di vincere con tutti. In quel momento, poi, avevo la sensazione che la squadra potesse fare il terzo. Con il 3-5-2 io più propositivo? Qualche volta in passato ho fatto anche il terzino. Con la difesa a tre mi è capitato di giocare in mezzo o sul centrodestra. In questa circostanza, mi piaceva portare palla e cercare di propormi. Nell’ultimo periodo, poi, con il mister abbiamo visto che qualche volta c’è anche l’opportunità di chiudere l’azione e se capita non mi tiro certo indietro. Chi mi piace in questa serie B? Mi è piaciuto molto Cheddira del Bari e mi ha fatto un’ottima impressione Brunori del Palermo. Poi ci sono tanti giocatori importanti e non è un caso se negli ultimi anni le squadre che salgono dalla B riescono a fare bene anche in Serie A".